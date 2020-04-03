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İçişleri Bakanlığı: Vefa Sosyal Destek Grupları 1 milyon 27 bin büyüğümüze hizmet ulaştırdı
03.04.2020 - 14:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Gece gündüz demeden yardıma koşan vefa sosyal destek gurupları, son 12 günde 1 milyon 27 bin kişinin, emekli maaşından gıdaya, ilaçtan hijyene kadar tüm ihtiyaçlarını temin etti. "
Kaynak: İHA
Etiketler : iç işleri,vefa grupları,
693549 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/693549.aspx
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