Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li terörist daha kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenin devamı için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." denildi.
Barış Pınarı bölgesi güneyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
03.04.2020 - 16:01 | Son Güncelleme: 03.04.2020 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 YPG/PKK'lı teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : terörist,PKK,MSB,barış pınarı bölgesi,
693573 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/693573.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER