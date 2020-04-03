Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 milyondan fazla kişiye bulaştı. 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Dünyanın koronavirüs kabusu sürüyor.

En çok vaka görülen ülke 245 bin ile ABD olurken onu 115 bin 242yle İtalya, 110 bin enfekteyle İspanya ve 84 bin vakayla Almanya izledi. Salgının ortaya çıktığı Çin’de ise 81 bin 589 vaka kayda geçti.Fransa’da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 binİ AŞTI. son 24 saatte 2 bin 136 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da kovid 19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti. Ülkede, virüsten en çok etkilenen eyalet Bavyera oldu. Hastalığın ciddi anlamda yayıldığı bir diğer ülke de italya. İtalyada bir günde 760 can verdi. Virüsten ölenlerin sayısı 13 bini aştı. Suudi Arabistan corona virüs önlemleri kapsamında Müslümanlar için kutsal şehir olan Mekke ve Medine’de sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Riyad yönetimi kent sakinlerinin acil ihtiyaçlarını sabah altı ile öğlen üç arasında karşılayabileceklerini söyledi. İspanya’da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 10 bini geçti. Ülkede hastalığın bulaştığı kişi sayısı da bir günde 8 bin 102 kişi arttı.

İran’da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124 artarak, 3 bini aştı. İngiltere’de ölenlerin sayısı bir günde 569 artarak 3 bine yaklaştı. Dünya genelinde 200 bin 317 kişi korona virüsü yenmeyi başardı. İyileşen vaka sayısı en fazla Çin’de görüldü. Ülkede 76 bin 408 kişi sağlığına kavuştu.

ÜLKELERİN İYİLEŞME ORANLARI

İSPANYA 26 BİN 743

ALMANYA 19 BİN 175

İTALYA 16 BİN 847

İRAN 15 BİN 473

FRANSA 10 BİN 935

ABD 8 BİN 878