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YÖK Başkanı Saraç'tan önemli açıklamalar
07.04.2020 - 11:09 | Son Güncelleme: 07.04.2020 - 11:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç: "Öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik, MEB ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık. Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ‘ders, ödev ve dosya hazırlığı’ ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik. Hayırlı olsun."
Etiketler : yök,yekta saraç,
694523 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694523.aspx
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