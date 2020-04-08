İletişim Başkanı Altun:"Kalleş terör örgütü Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 5 sivil vatandaşımızı şehit etti. Terörle mücadelemizin bugünlerde dahi hiçbir şekilde hız kesmediğinin bilinmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın hesabını bu cani terör örgütünden soracağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın!"
İletişim Başkanı Altun: Kalleş terör örgütü 5 sivil vatandaşımızı şehit etti
08.04.2020 - 11:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 - 11:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İletişim Başkanı Altun:"Kalleş terör örgütü Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 5 sivil vatandaşımızı şehit etti.
Etiketler : İletişim Başkanı Altun,
694803 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694803.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER