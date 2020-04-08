Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi.

Teklifin, 28 maddeden oluştuğunu belirten Muş, "Özellikle vakıf üniversiteleri ve yükseköğretim ile bazı alanları düzenleme konusunda, ilgili kurumlara yetki vermeyi planladığımız bir düzenleme olacak." dedi.

Doçentlik sınavının yılda iki kez yapılabildiğini hatırlatan Muş, "Burada yetki, Üniversitelerarası Kurula verilmek suretiyle bunu, ihtiyaca göre ikiden fazla yapma imkanı getiriyoruz. Bunun planlaması yapılacak ve doçentlik sınavı noktasında, talebe göre sınav tarihleri ve yılda kaç kez yapılacağı, yılbaşında planlanmış olacak. Dolayısıyla ikiden fazla doçentlik sınavı açma imkanı getiriyoruz." diye konuştu.

Ulusal ve uluslararası projelere finansman desteği

Üniversitelerin ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine, finansman desteği sağlama imkanı getirileceğini belirten Muş, "Burada üniversitelere, projelerine yüzde 35 oranında kendileri destek verip geri kalanı da ulusal ya da uluslararası kurumlardan finanse etme imkanını sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Muş, düzenlemeyle, vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının özlük haklarının, devlet üniversitelerinde çalışan muadilleriyle aynı olacağını dile getirerek, "Örneğin bir araştırma görevlisi, devlet üniversitesinde hangi özlük haklarına sahipse vakıf üniversitesinde de devlet üniversitesindeki haklarından az olmayacak şekilde bir düzenleme imkanı getirmiş olacağız. Asgari olanı belirliyoruz, üstü vakıf üniversitelerine kalmış vaziyette." değerlendirmelerinde bulundu.

Vakıf üniversitelerine, lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında, her bir alan için aldıkları öğrencinin yüzde 15'i kadar burslu öğrenci alma zorunluluğu getirileceğini bildiren Muş, "Diyelim, bir vakıf üniversitesinin tıp fakültesi var; 100 öğrenci alıyorsa 15 öğrenci de burslu almak durumunda kalacak." dedi.

"Vakıf üniversiteleri, öğrenci gelirlerinin yıllık yüzde 2'sini, açacakları hesapta bloke edecek"

Muş, devlet yükseköğretim kurumlarında yalnızca Ar-Ge projelerinde çalışan doktoralı araştırma görevlileri, araştırmacıların özlük haklarında bazı iyileştirmelere gidileceğini kaydetti.

Araştırma görevlisi kadrosunda olup tezini tamamlayan araştırma görevlilerine, bu kadrolarında 6 ay daha kalma hakkı getireceklerini anlatan Muş, "Doktora ya da başka alanlara müracaat etme süresinde, bu kadrolarından mahrum kalmasınlar. Bu imkanı getirmiş olacağız." diye konuştu.

Vakıf üniversitelerinin elde ettikleri toplam öğrenci gelirlerinin yıllık yüzde 2'sini, bir kamu bankasına açacakları hesapta bloke etme zorunluluğu getireceklerini belirten Muş, "Yarın, öbür gün mali anlamda üniversitede oluşabilecek aksaklıklarda bu fon kullanılabilsin istiyoruz." ifadesini kullandı.

İki yeni vakıf üniversitesi kurulacak

Muş, teklifle, Ankara Bilim Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi isminde iki yeni vakıf üniversitesinin kurulacağını bildirdi.

Gelişen şartlara göre yükseköğrenimle ilgili düzenleme yapma ihtiyacı hissettiklerine işaret eden Muş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de son dönemde vakıf üniversitelerinin sayısında ciddi artış oldu. Bunlar kalite olarak da belli noktaya kadar gidiyorlar. Bu yaptığımız düzenlemelerle vakıf üniversitelerine tanınan bazı imkanlar var fakat bu imkanların yanında getirdiğimiz başka, onların da yapması gereken kurallar var. Mesela vakıf üniversiteleri belli vergi muafiyetlerine sahip kuruluşlar. Devletin bunu yapmasının arkasındaki sebep, bu kurumların gelişmesi, güçlenmesi, bilimsel ve teknolojik olarak ülkenin gelişmesine katkı sunmasını temin etmek. Bunu düşünerek yola çıktık. Burada bir vakıf üniversitesi, 100 öğrenci alıyorsa, düzenlemeyle en az 15, yüzde 100 burslu öğrenci alma zorunluluğu getiriyoruz. Çünkü çok başarılı öğrencilerimiz var. Bunlar hem öngörülebilir hem de yasayla garanti altına alınmış olacak. Bu başarılı öğrencilerin de iyi vakıf üniversitelerinde okuyabilmesine imkan sağlamış olacağız."