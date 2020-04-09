Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Pandemi İzolasyon Takip Projesi geliştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki akşam yaptığı basın açıklamasında evde karantina altında olanları takip edecekleri bir sistemin yakın zamanda uygulamaya geçeceğini duyurmuştu. Hazırlıkları tamamlanan proje dün itibarıyla hayata geçirildi. Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve bütün GSM operatörlerinin iş birliğiyle uygulamaya konulan proje ile pozitif vakaların hem kendilerinin hem yakınlarının hem de bütün bir toplumun sağlığı için gerekli olan izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesi planlanıyor. Böylelikle karantina altındaki kişilerin ve bölgelerin hareketliliği gözlemlenebilecek, salgının yayılmasını önleyici analizler yapılabilecek.



İŞTE ADIM ADIM UYGULAMA

l Koronavirüs riski sebebiyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse telefonlarına uyarı mesajı gelecek.

l Otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek.

l Uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu ilgili emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari tedbir ve müeyyide uygulanması sağlanacak.

l Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.

l Dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan benzer projeler, Covid-19 ile mücadelede önemli kazanımlar sağlanmasına imkân veriyor.

l Proje kapsamında elde edilen veriler, salgınla mücadele dışında hiçbir amaçla kullanılmayacak ve salgın riski sona erdiği tarihte imha edilecek.