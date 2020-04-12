Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, yasak sonrası vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda, yasak dışındaki fırın işletmeleri ekmek üretimine devam ederken fırın çalışanları ile Vefa Sosyal Destek Grupları, ekmek ihtiyacı olan vatandaşların evlerine dağıtım yaptı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yasak süresince vatandaşların ekmek konusunda tedirgin olmasını gerektirecek en ufak bir sebebin olmadığını söyledi. Fırıncıların araçlarıyla ara sokaklar dâhil evlere ekmek dağıtmaya devam ettiklerine işaret eden Balcı, herhangi bir şekilde ekmeğe ulaşamayan vatandaşların, belediye veya valiliğe bilgi vermeleri gerektiğini aktardı. Balcı "Bu süreçte ekmek fiyatlarında en ufak değişiklik söz konusu değil. Fiyatlar dün neyse bugün de aynı. Bu konuda fırsatçılık yapacak bir esnafımız yok" diye konuştu. Balcı, söz konusu düzenlemeyi de dikkate alarak fırıncıların hijyen konusunda son derece titiz davrandığını sözlerine ekledi.

PANİK GEREKSİZDİ

Ekmeğini sıkıntısız bir şekilde aldığını belirten bir vatandaş “Önceki akşam yapılan paniğe hiç gerek yoktu. Fırınlarımız açık olduğu için problemsiz bir şekilde ekmeğimi aldım” dedi. Malatya Büyükşehir Belediyesi ise sokağa çıkma yasağı sebebiyle ekmeği 50 kuruşa düşürdü.