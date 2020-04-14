Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

TBMM Genel Kurulunda görüşülen İnfaz Teklifi’nde dün bazı değişiklikler yapıldı. Teklif, akşam geç saatlerde muhalefetin bütün engelleme çabalarına rağmen AK Parti ve MHP’nin oylarıyla kabul edilerek yasalaştı.

Teklifin 48’inci maddesinde, Ceza Kanunu’ndaki üçte iki olan infaz, yarı oranına indiriliyordu. Ancak yapılan değişiklikle istisna hükümler getirildi. Bu kapsamda MİT Kanunu’na muhalefet, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk ve ağır yaralama suçlarından cezaevinde olanlar infaz indiriminden faydalanamayacak. Ayrıca, 'yüze kezzap atma' gibi canavarca hisle işlenen suçlarda infaz, yarı oranına inmeyip, üçte iki oranında kalacak. Böylece kamuoyunda tartışmalara sebep olan Berfin Özek’in yüzüne kezzap atan fail Ozan Çeltik, düzenlemeden yararlanmayacak. Ayrıca aynı değişiklik önergesiyle çocukların işlediği uyuşturucu, örgüt kapsamındaki suçlar, terör suçlarında da infaz üçte iki oranında korunacak.

DENETİMLİ SERBESTLİKTE ESKİYE DÖNÜLDÜ

Yine Teklif’in 46'ncı maddesinde de değişiklik yapılarak denetimli serbestlikte eski uygulamaya geri dönüldü. Muhalefet partileri, salgın sürecinde cezaevleri boşaltılmak istenirken basit suçlarla birçok kişinin cezaevine girmesine yol açacak bu düzenlemeye itiraz etti. Bu kapsamda cezanın beşte biri şeklinde düzenlenen denetimli serbestlikte mevcutta olan bir sene uygulaması devam edecek. Böylelikle bir ay bile ceza alanın hapis yatacağı uygulamadan vazgeçildi. Genel Kurul'da ayrıca AK Parti'nin önergesiyle, hükümlünün ceza infaz kurumuna girmeden önceki yaşamına ilişkin bilgi ve belge istenmesini öngören düzenleme tekliften çıkarıldı. Böylece hükümlü ile ilgili değerlendirme sadece cezaevi süreciyle ilgili olacak.

Teklif’le beraber Basın İlan Kurumundan ilan almayan gazeteler cezaevine giremeyecekti. Genel Kurul'da yapılan değişiklikle, müeyyide uygulanan gazeteler de cezaevine alınmayacak.