Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karantina sonunda yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir pozitif vakaya rastlanılmadığı için İlçe Hıfzıssıhha meclisi tarafından karantinanın sona erdirilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Bozüyük ilçesi Akpınar Mahallesi 07.04.2020 tarih ve 2020/14 karar numarası ile giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla 21.04.2020 tarih saat 24.00‘a kadar karantinaya alınmıştı. Akpınar Mahallesi'nde 14 günlük karantina süresince sağlık kontrolleri yapılmış olup, herhangi bir yeni Covid-19 enfeksiyonu vakasına rastlanmadığından karantinanın 21.04.2020 tarihi saat 24.00’da sona erdirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.