THY koronavirüs salgını sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarını özel uçuşları ile ülkeye getirdi. Kırgızistan'da bulunan Türk vatandaşlarını taşıyan uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi. İnen uçaktaki yolcular özel kıyafetli sağlık görevlilerinin ilk kontrollerinin ardından otobüslere bindirilerek karantinaya alınacak yurtlara götürüldü. Toplam 7 otobüs ile gelen Türk vatandaşları Maltepe'de bulunan Mimar Sinan Erkek Yurdu'na yerleştirildi. Yurt girişinde yetkililer tarafında karşılanan yolcular bavullarını alarak tek kişilik odalarına geçtiler.
Kırgızistan'dan getirilen Türkler Maltepe'de yurda yerleştirildi
21.04.2020 - 20:47 | Son Güncelleme: 21.04.2020 - 20:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırgızistan'da bulunan Türk vatandaşları koronavirüs tedbirleri kapsamında Maltepe'de yurda yerleştirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kırgızistan,maltepe,yurt,
698421 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/698421.aspx
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