Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkiidaşı ile telefonda görüştü
22.04.2020 - 16:57 | Son Güncelleme: 22.04.2020 - 16:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
698616 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/698616.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER