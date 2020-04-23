Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yaşayan Osmanlı Hanedan Ailesi’nden Ayşe Gülnev Sultan, evde izolasyon günlerini anlattı. Bugünlerini, 28 yıl boyunca Çırağan Sarayı’ndan dışarı adım atmayan dedesi Sultan Murad Han ile bağdaştıran Sultan, www.ayseosmanoglu.com adlı sitesinden şunları kaydetti: İngiltere, Covid-19 pandemisine karşı tedbir olarak 23 Mart’ta evde izolasyon uygulaması başlattı. O günden beri Batı Sussex’teki evimde eşim, beş çocuğum ve iki kedimizle birlikte kendimizi dış dünyadan tecrit ettik. Aradan 28 gün geçtikten sonra aklıma kitabını yazdığım Sultan V. Murad ve ailesi geldi. Yirmi sekiz yıllık zorunlu ikamete nasıl katlanmışlar ve akıl sağlıklarını nasıl kormuşlar? Cevap, bu dayanma gücünü inançlarında ve birbirlerinde bulmaları. Namaz ve duaları ile Kur’ân-ı kerim ayetleri ruhlarına ışık getirdi, yüreklerine umut verdi, onlara sabrı öğretti. Ayrıca müzik, kitap, oyun ve yazı yazma gibi şeylerle de teselli buldular. Şüphesiz zihinsel, duygusal ve fiziksel refahları etkilendi, ancak hepsi kaderlerini kabul etmeyi ve yapmadıkları şeye odaklanmak yerine sahip olduklarına şükretmeyi öğrendiler. Ben onların çektikleri acı ve ızdıraptan her zaman derinden etkilenmişimdir. Hayatlarındaki monotonluk ve hayal kırıklığına katlanmak, hayal edilemeyecek kadar zor olmalıydı. Hepimizin karşı karşıya kaldığı yeni kısıtlamalar altında yeni hayat tarzımıza uyum sağlamaya çalıştığımız şu günlerde, kendimi onların trajik hikâyesiyle daha fazla empati kurarken bulmamın yanı sıra, kendi tecritleri sırasında atalarımın gösterdiği saygın ve onurlu tutum ayrıca bana ilham kaynağı oldu. Bu da bana, bugün çektiğimiz zorluklarla başa çıkmak için manevi bir güç verdi. Bu sebeple, mevcut durumdan huzursuz olmak, endişelenmek yerine, çocuklarımla bana verdiği beklenmedik ve değerli zaman için mutlu olmaya, onu olduğu gibi kabul etmeye çalışıyorum. Bu zor dönemde aileniz ve arkadaşlarınızla iletişim hâlinde olmaya çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sultan V. Murad ve ailesinin aksine cep telefonlarımız, dizüstü bilgisayarlarımız ile sosyal medyaya erişimimiz var.