İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgınla mücadelede sokağa çıkmanın sınırlandırıldığı günlerde yaptıkları hizmetlere ve Ramazan ayında belirtilen kurallara riayet eden tüm fırıncılarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Soylu'dan fırıncılara teşekkür
25.04.2020 - 21:12 | Son Güncelleme: 25.04.2020 - 21:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından koronavirüs tedbirlerine uyan fırıncılara teşekkür etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : bakan soylu,teşekkür,fırıncı,
699497 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/699497.aspx
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