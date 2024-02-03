7 ilde eş zamanlı Kafes-35 Operasyonu! İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı 34 DEAŞ'lı yakalandı

7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-35 operasyonunda İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı 34 DEAŞ terör örgütü üyesi şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen Kafes-35 Operasyonu'nda İnterpol tarafından aranan 34 DEAŞ'lı şüphelinin yakalandığını duyurdu.

"TERÖR VE İŞBİRLİKÇİLERİNİN ENSESİNDEYİZ"

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir.

34 KİŞİ YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar kapsamında; Ülkemizde bulunan ve haklarında İnterpol tarafından uluslararası terörizmle mücadele kapsamında DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı diğer terör örgütleri içerisinde faaliyet yürütmeleri nedeniyle kırmızı bülten ve difüzyon mesajı yayınlanan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda;

İstanbul’da Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 13 şüpheli,

Kocaeli’de Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 9 şüpheli,

Yalova’da Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajıyla aranan 8 şüpheli,

K ayseri’de Difüzyon mesajıyla aranan 1 şüpheli,

B ursa’da Kırmızı Bültenle aranan 1 şüpheli,

D üzce’de Kırmızı Bültenle aranan 1 şüpheli,

Yozgat’ta Kırmızı Bültenle aranan şüpheli 1 yakalandı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda yapılan aramalarda; ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve dijital materyale eş konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"