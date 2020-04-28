Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Didim’e 13 sene evvel yerleşen 72 yaşındaki Hugh Mcgowan, memnuniyetini “Dışarıya çıkamadığımız için 155’i aradığımızda ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Bizim ülkemizde polis asla böyle bir şey yapmaz. Türkiye’deki hizmet Avrupa’da yok” sözleriyle ifade etti. Eşi Helen Mcgowan ise “Kesinlikle hizmetler mükemmel. Kaymakam’ımız özellikle harika bir insan. Onu çok seviyoruz” diye konuştu. 65 yaşındaki Ron Shallish ise sokağa çıkma sınırlamasından dolayı Türk komşularının sürekli kendileriyle ilgilendiğini belirterek “Burada hükûmet gerçekten insanlarını düşünüyor” dedi. Brian Manson da 15 senedir Didim’de yaşadığını belirterek kendilerini birçok Avrupa ülkesinden daha güvende ve konforlu hissettiklerine dikkati çekti.