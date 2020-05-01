Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Bir siyasi partimizin genel başkanı aracılığıyla ulaştık” dediği kişinin BBP lideri Mustafa Destici olduğu ortaya çıktı. Destici, yazarımız Fuat Uğur’a Kılınç’ın Türkiye’ye getirilmesinde kendisinin aracılık ettiği açıkladı. Destici “Orada fişini çekip ölüme terk edeceklerdi. Bunu da aileye söylemişler. Konu bana bildirilince ben de Sağlık ve Dışişleri Bakanlarımıza ilettim. Sağ olsunlar hemen ilgilendiler. Uçak ambulansla evladımız Türkiye’ye getirildi. Siyasete malzeme olmaması adına açıklamadık. Lakin görüyorum ki; her fırsatta ülkemiz ve devletimiz aleyhine çalışma ve kara propaganda peşinde olanlar İsveç ve başka ülkelerde zor durumda kalan vatandaşlarımızı ve de hastalarımızı seviyesiz siyasetlerine alet ediyor” dedi .