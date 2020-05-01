Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü” denildi. Paylaşımda o anlara ait fotoğraf kareleri de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa'da yatan hastalarla görüştü
01.05.2020 - 15:58 | Son Güncelleme: 01.05.2020 - 16:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Covid-19 tedavisi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Kaynak: AA
Etiketler : cumhurbaşkanıi cerrahpaşa,
700875 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/700875.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER