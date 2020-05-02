Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vakıf Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, İhlas Vakfının, Ramazan-ı şerifte de savaş, terör, salgın ve kuraklık sebebi ile zor şartlar altında yaşayan Sudan’da ve Afganistan’daki fakir ve garip Müslümanlara da hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdıklarını söyledi. Akalın, hayırseverlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda kolisi, zekât, fitre bağışı yapabileceklerini belirterek, "Yardımda bulunmak isteyenler İhlas Vakfının 8350 SMS hattına “İFTAR” yazıp göndererek, 9 TL bağışta bulunabilir" dedi.