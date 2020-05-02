Vakıf Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, İhlas Vakfının, Ramazan-ı şerifte de savaş, terör, salgın ve kuraklık sebebi ile zor şartlar altında yaşayan Sudan’da ve Afganistan’daki fakir ve garip Müslümanlara da hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdıklarını söyledi. Akalın, hayırseverlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda kolisi, zekât, fitre bağışı yapabileceklerini belirterek, "Yardımda bulunmak isteyenler İhlas Vakfının 8350 SMS hattına “İFTAR” yazıp göndererek, 9 TL bağışta bulunabilir" dedi.
İhlas Vakfının yardımları sınırları aştı
02.05.2020 - 06:32 | Son Güncelleme: 02.05.2020 - 06:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İhlas Vakfı, Covid-19 salgını sebebiyle gıdaya ulaşmakta zorlanan ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışladığı ramazan gıda kolisi yardımlarını ulaştırmayı sürdürüyor.
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701013 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/701013.aspx
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