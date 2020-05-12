Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının 9'uncusu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında gerçekleştiriliyor.
Bakan Gül başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantı saat 12.00’de başladı. Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katılıyor. Bakan Gül'ün saat 14.00’te açıklama yapması bekleniyor.
Adalet Bakanı Gül saat 14.00’te açıklama yapacak
12.05.2020 - 13:00 | Son Güncelleme: 12.05.2020 - 13:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının dokuzuncusu gerçekleştiriliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı saat 12.00’de başladı. Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci daire başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katılıyor. Bakan Gül saat 14.00’te açıklama yapacak.
Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının 9'uncusu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında gerçekleştiriliyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,
703529 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/703529.aspx
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