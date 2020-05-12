Adalet Bakanı Abdulhamit Gül önemli açıklamalarda bulundu. "Noterlikler normal çalışmalarına bugün itibarıyla başlamıştır" diyen Adalet Bakanı Gül, "Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır, planlarımız hazırdır" ifadesini kullandı.