Adalet Bakanı Abdulhamit Gül önemli açıklamalarda bulundu. "Noterlikler normal çalışmalarına bugün itibarıyla başlamıştır" diyen Adalet Bakanı Gül, "Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır, planlarımız hazırdır" ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklamalar
12.05.2020 - 14:11 | Son Güncelleme: 12.05.2020 - 14:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül önemli açıklamalarda bulundu.
Etiketler : Abdulhamit Gül,
703540 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/703540.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER