Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kontrollü sosyal hayat, salgına karşı yeni hayat tarzıdır. Özü, hep birlikte tedbirdir. Pazar yerinden toplu taşımaya, AVM’den iş yerine, sınıftan sokağa, amacı, birlikte olduğumuz tüm alanlarda korona virüs riskini hepimiz için azalmaktır. Bir koşulu var: Maske + sosyal mesafe” ifadelerini kullandı.