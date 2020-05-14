Bakan Albayrak: "Van’ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü. Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun."
Bakan Albayrak: Bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum
14.05.2020 - 15:59 | Son Güncelleme: 14.05.2020 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Albayrak: "Van’ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü. Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun."
Kaynak: İHA
Etiketler : Bakan Albayrak,şehit,Van,saldırı,
704031 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/704031.aspx
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