Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 1 Mayısta Irak'tan getirilen 127 Türk vatandaşının Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süresi sona erdi. Karantina süresince ihtiyaçları Mardin Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay ve AFAD tarafından karşılanan 127 kişi sağlık kontrolünün ardından AFAD ve yurttaki görevliler tarafından otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

Vatandaşlara, Mardin Orman Bölge Müdürlüğü ekibi fidan hediye etti.

Karantina süresi dolan ve memleketi İstanbul’a giden Hulusi Göl, misafir edildiği yurtta kendilerine çok iyi bakıldığı söyledi. Göl, "Çok güzel ağırladılar, her şey dört dörtlük, çok memnun olduk. Herkese teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Her şeyi eksiksiz düşünmüşler" dedi.