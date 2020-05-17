Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Haklarındaki terör soruşturması sebebiyle HDP’li Iğdır ve Siirt illeri ile Baykan ve Kurtalan ilçelerinin yanı sıra, Muş’un Altınova beldesi belediyesine kayyum atanmasıyla ilgili başta firari FETÖ’cüler olmak üzere, örgüte ait çok sayıda sahte hesap ardı ardına paylaşımlar yaptı. Firari tetikçi Emre Uslu da bu sayede PKK’ya şirin gözükme fırsatını kaçırmadı. HDP’li belediye başkanlarının gözaltına alınmasına ve kayyum kararlarına tepki gösteren Uslu, sosyal medya hesabından “HDP’li belediyelere kayyum atamanın PKK ile mücadelede hiçbir ilgisi olamaz” paylaşımı yaptı.

Yine, FETÖ’nün medyatik tetikçilerinden firari Adem Yavuz Arslan’ın ise belediyelere kayyum atanmasını, FETÖ operasyonlarıyla bir tuttuğu görüldü. Arslan’ın “Dünya yıkılsa Erdoğan rejiminde iki şey değişmiyor. Cemaate ve HDP’li belediyelere operasyon” paylaşımı tepki çekti. Geçtiğimiz günlerde, yine örgütün tetikçileri sosyal medyadan, Diyarbakır’da evlatları için HDP binası önünde nöbet tutan annelere laf etmişlerdi. FETÖ’cüler, özellikle annelerin eyleminin devlet operasyonu olduğuna yönelik algı oluşturmaya çalışmıştı.