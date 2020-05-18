Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sokak ve caddelerde bulunan parklara akın eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, maske takıp, sosyal mesafe kuralına dikkat etti. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların parklarda koşu yaptığı ve güneşlendiği görüldü. Avcılar’da yasağa rağmen denize girenler bile oldu. Eyüpsultan’da bazı vatandaşlar cami avlusuna gelerek dua ederken, bazı vatandaşlar da Kur’ân-ı kerim okudu.

Hava sıcaklığının 42 dereceye ulaştığı Adana’da ise 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkmadı, parkların çoğu boş kaldı. Antalya’da termometreler mayıs ayında son 75 yılın en yüksek sıcaklığını göstermesine rağmen vatandaşlar fırsatı değerlendirdi. Yaşlılar, 41 dereceye rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ni izlemeye ve temiz hava almaya gitti.