Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını sebebiyle camilerde cemaat oluşturulması bir süreliğine durduruldu. Ramazan ayında da teravih namazları kılınmadı. Bayram namazının kılınıp kılınmayacağı da merak konusuydu. Bunun ile ilgili açıklama, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulundan geldi. Kurul, şunları ifade etti: Bu yıl maalesef milletçe büyük mücadele verdiğimiz Covid-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır. Bayramın ilk gününde minarelerden tekbir sesleri yükselecektir. Herkes bulunduğu yerden bu sevince katılabilir. Ayrıca halkımız, tıpkı önceki bayramlarda olduğu gibi gerekli temizliğini yapıp özenle giyinmelidir; güneşin yükseldiği o bayram namazı vaktini heyecanla, dualarla, zikirlerle beklemesi uygun olacaktır. Böylece bayram namazını cemaatle kılamamanın hüznünü aza indirecektir. İsteyenlerin, evlerinde iki veya dört rekât olarak duha/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehaptır.