MSB: "Terörle mücadele harekatı kapsamında 1 Ocak'tan bu yana yurt içi ve dışındaki bütün operasyon bölgelerinde 1445 terörist etkisiz hale getirildi"
MSB: 1 Ocak'tan bu yana 1445 terörist etkisiz hale getirildi
22.05.2020 - 13:50 | Son Güncelleme: 22.05.2020 - 13:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Terörle mücadele harekatı kapsamında 1 Ocak'tan bu yana yurt içi ve dışındaki bütün operasyon bölgelerinde 1445 terörist etkisiz hale getirildi"
Kaynak: AA
Etiketler : msb,
706012 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/706012.aspx
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