Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde uzun süre öğretim üyesi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. İsmail Kaya, gazetemizde 16 Eylül 2003 tarihinden itibaren 10 yıl boyunca, bilgi ve tecrübelerini, kendine has üslûbu ile "Pazarola" adlı köşesinden Türkiye Gazetesi okuyucularına aktardı. Yayın grubumuz içindeki Made in Turkey gazetesinin eski yazarı olan Prof. Dr İsmail Kaya, Türkiye’nin en uzman pazarlama bilimi otoritelerinden gösteriliyordu. 2013 yılında emekli olan Kaya, Kalp ameliyatının ardından oluşan enfeksiyon yüzünden üç aydır hastanede tedavi görüyordu. Muammer Kaya'nın kardeşi, Cihat ve Murat Kaya'nın babası Prof. Dr. Kaya'nın cenazesi bugün Marmara 1 Camii'nden kaldırılacak.