Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19’la mücadelede işbirliği konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri ile telefonda görüştü
23.05.2020 - 21:31 | Son Güncelleme: 23.05.2020 - 21:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Kuveyt Emiri,görüşme,
706342 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/706342.aspx
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