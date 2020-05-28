Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yetkililer, Kilis Devlet Hastanesinde korona virüs ile ilgili olarak 255 kişide pozitif vaka tespit edildiği, bu vakaların 185’nin tedavi olup taburcu edilirken, 37 kişi KYK yurdunda karantinada, 31 kişinin de halen devlet hastanesinde tedavilerinin devam ettiği, iki kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların sosyal mesafe konusunda dikkat etmeleri ve maske takmalarını istediler.