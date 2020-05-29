Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin İdlib şehrinde devam eden harekatta görevli birliklere destek olma amacı ile Türkiye’nin değişik illerinde bulunan birliklerden gönderilen askeri personelleri taşıyan 8 otobüsten oluşan konvoy geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'daki sınır birliklerine doğru devam etti. Sevkiyatın devam edeceği öğrenildi.