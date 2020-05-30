Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA - Koronavirüs salgını sonrası ilişkilerin yeniden canlanması için ekonomiden terörle mücadeleye, ulaşımdan tarıma kadar uzanan birçok alanda mesai harcayacak olan iki komşu ülke, daha önce yapılması planlanan ancak yarım kalan projeler için de somut adımlar atacak. Irak Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kâzımi tarafından kurulan yeni Irak hükûmeti ile Türkiye arasında ağırlık verilecek projeler şöyle:

Habur sınır kapısına alternatif Irak’la ikinci sınır kapısı inşa edilecek. Irak’ın çeşitli şehirlerinde yeni Türk konsoloslukları açılacak. İkili ticaret hacminin artırılması, Irak’ın yeniden imarı kapsamında su ve alt yapı projeleri, Basra Havalimanı genişletme projesi ve Irak’ın demir yolu ile Türkiye’ye bağlanması gibi çeşitli alanlarda adımlar atılması bekleniyor.

İki ülke arasında en kritik konuların başında ise terörle mücadele geliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Türkiye ve Irak arasında başlatılan 3+3 Güvenlik ve İş Birliği anlaşması çerçevesinde Iraklı yetkililerle Ankara’da kritik bir toplantı gerçekleştirilmişti. Ortak Komite’nin bir sonraki toplantısı ise Bağdat’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Öte yandan, daha önce Irak’ı ziyaret etmesi planlanan ancak ülkedeki hükûmet krizinden dolayı ertelenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bağdat seyahatinin de önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.