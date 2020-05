Türkiye Gazetesi

Dünya tarihinin akışını değiştiren, çağ kapatıp çağ açan İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dün çeşitli törenlerle, dualarla ve coşkuyla kutlandı. İlk etkinlik Türkiye Yelken Federasyonu tarafından gerçekleştirilen "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi" ile başladı. İstanbul'un fethinin 567. yılı sebebiyle Sarıyer Sahil Güvenlik Komutanlığından başlanarak gerçekleştirilen organizasyonda, millî sporcuların da bulunduğu Türk bayraklı tekneler Huber Köşkü'nün önünden geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı.

Toplamda 30 yelkenli tekne ve 30 millî sporcunun bulunduğu selamlamada, Erdoğan'ın yanında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı. Erdoğan torunu Eymen'le teknelere asker selamı verdi.

Erdoğan, kendisini kornalarıyla selamlayan taksi ve otomobil sürücülerine de el salladı. Sahildeki bazı vatandaşlar fotoğraf çekerken bazı vatandaşlar da araçlarını durdurarak Erdoğan ile kısa süreli sohbet etti.



SOSYAL MEDYADAN NAKLEN YAYIN

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Youtube kanallarında ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan "İstanbul'un Fethi Özel Konser Programı'nda" ise Esat Kabaklı, Mustafa Yıldızdoğan ve İbrahim Sadri, fetih coşkusunu yaşatan eserlerle sahne aldı.

Okçular Vakfı da Fetih Kupası aktivitesini icra etti. Türkiye genelinde yapılan "İstanbul'un Fethi" temalı şiir okuma yarışması birincisinin video gösterimi yapıldı. Erdoğan'ın video-konferansla katıldığı aktivitede mehteran takımı, ışık gösterisi ve havai fişek şöleni de yer aldı.

İstanbul Valiliği de fethin seneidevriyesi dolayısıyla Topkapı Sarayı'nda özel program düzenledi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayan programda, Mehteran Birliği ve sanatçı Arslanbek Sultanbekov birlikte mehter marşı söyledi. Programda ayrıca kılıç kalkan ekibi de bir gösteri sundu.



2053’te Fatih’e layık bir Türkiye olacak

Fetih coşkusu Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Fetih Şöleni ile Ayasofya'da devam etti. Program, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçip Ayasofya'ya gelen drone görüntüleri ile başladı. Ayasofya içinde Fetih suresi tilavetiyle devam eden programda Fetih duası da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video-konferans yoluyla katıldığı programda Ayasofya'nın önüne kurulan bir platformda İstanbul'un fethi temalı mapping gösterisi yapıldı.

Programda konuşan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum. Fethin yadigârı Ayasofya'yı bu anlamlı günde mahzun bırakmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Biz bu şehri sadece fethetmekle kalmadık, biz 'İstanbul'u sevmezse gönül aşkı ne anlar' diyerek onun güzelliğine güzellikler katmak için yüzyıllarımızı harcadık. Kubbelerimiz, minarelerimiz, çeşmelerimiz ve bahçelerimizle her semtini birbirinden farklı desenlere bezedik. Yedi tepesine yedi kandil yaktık, boğazına gerdanlıklar taktık. Her karışını sevgiyle suladık, imar ettik. İstanbul'u çıkarttığınızda dünya tarihinin yeniden yazılması gerektiğine yürekten inanarak bu şehre sahip çıktık. Kendi hayatımızı da bu şehre adadık. Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bu şehre yaptığımız her hizmet, bizim için dünyada ve ahirette birer berat belgesidir. İnşallah fethin 600. yıl dönümü olan 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız. Malazgirt Zaferi'nin bininci yılı olan 2071 için ise çok daha büyük hedeflere yelken açacağız.



BOĞAZ'DA FETİH İÇİN SAYGI GEÇİŞİ

İSTANBUL SEMALARI AYDINLANDI

∂ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı Kız Kulesi’nde konser verdi. Mehteran Birliğinin Hücum Marşı eşliğinde yapılan havai fişek gösterisi, İstanbul Boğazı'nı aydınlattı. Fethin kilit noktası Haliç’te akşam saatlerinde su, ışık, lazer ve pyro gösterisi gerçekleştirildi. Fetihle ilgili hazırlanan özel görseller Galata Kulesi, Kız Kulesi, Romanos Kapısı, tarihî surlar, Rumeli Hisarı ve Galata Port’a yansıtıldı.

VALİLİKTEN MUHTEŞEM KUTLAMA

∂ İstanbul Valiliği, fethin 567. yılını Topkapı Sarayı’nın önünde özel bir program düzenleyerek kutladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Bir çağ açıp yeni bir çağ başlattığımız, tarihin akışını değiştirdiğimiz bu kutlu günde Sultan Fatih’i, müjdelenen askerlerini şükran ve dualarla anıyoruz” dedi. Valinin konuşmasının ardından düzenlenen kılıç kalkan gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. Program mehteran konseri ile devam etti. Öte yandan, Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreni de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katılımı ile yapıldı.

Yunanistan çıldırdı



Ayasofya’da Fetih suresinin okunması Yunanistan’ı rahatsız etti. Yunan medyası “Erdoğan meydan okuyor” manşetini attı.