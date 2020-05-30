İşte Bakan Soylu'nun paylaşımı;

Herekol dağlarından JÖH ve PÖH’lerimizden haberler var.

5 terörist etkisiz hale getirildi
Birisi sözde Herekol sorumlusuydu 

Ama en önemlisi;
Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü