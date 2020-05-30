İşte Bakan Soylu'nun paylaşımı;
Herekol dağlarından JÖH ve PÖH’lerimizden haberler var.
5 terörist etkisiz hale getirildi
Birisi sözde Herekol sorumlusuydu
Ama en önemlisi;
Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü
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İşte Bakan Soylu'nun paylaşımı;
Herekol dağlarından JÖH ve PÖH’lerimizden haberler var.
5 terörist etkisiz hale getirildi
Birisi sözde Herekol sorumlusuydu
Ama en önemlisi;
Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü
Etiketler : soylu,