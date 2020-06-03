Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KÜTAHYA’DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, açık alanlarda ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirdi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, il genelindeki toplu yaşam alanlarında maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın toplu yaşam alanı kapsamında olan açık alanlarda (meydanlar, cadde ve sokaklar, park ve bahçeler, sanayi siteleri, tarım alanları, toplu taşıma araçları, kamu-özel tüm kurum ve iş yerleri açık alanları dahil) maske takma zorunluluğu getirilmesine, maskenin ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde takılmasına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

KARS'TA HALKIN YOĞUN OLDUĞU CADDE VE SOKAKLARA MASKESİZ ÇIKMAK YASAKLANDI

Kars'ta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında Faikbey, GAMP, Atatürk, Kazımpaşa, Dr. Metin Sözen, Ordu, Şehit Yusufbey ve Halitpaşa caddelerinin tamamı ile Ortakapı Mahallesi, İstasyon Mahallesi ve Hapan mevkisinde 3 Haziran 2020 itibarıyla ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takmanın zorunlu hale getirilmesi kararı alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda maskesiz yasaklama getirilen cadde ve sokaklara maske takmadan çıkan vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulanacak.

HANGİ İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle Kütahya, Kars, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Kocaeli, İzmir, Mardin, Amasya, Malatya, Zonguldak ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.