Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşın Bakanlığa bağlı yurtlarda karantina süreçlerini tamamladığını belirterek, "Yurtlarımızdaki karantina sona erdi. Yurtlarımızı, 700 bine yakın gencimiz için hazırlamaya başladık." dedi.