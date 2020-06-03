Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşın Bakanlığa bağlı yurtlarda karantina süreçlerini tamamladığını belirterek, "Yurtlarımızdaki karantina sona erdi. Yurtlarımızı, 700 bine yakın gencimiz için hazırlamaya başladık." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Yurtlarımızdaki karantina sona erdi
03.06.2020 - 11:25 | Son Güncelleme: 03.06.2020 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşın yurtlardaki karantina süreçlerini tamamladığını belirterek, "Yurtlarımızdaki karantina sona erdi. Yurtlarımızı, 700 bine yakın gencimiz için hazırlamaya başladık." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,yurt,karantina,
708614 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/708614.aspx
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