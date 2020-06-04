Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçleri, yurt içi ve sınır ötesinde aralıksız sürdürdüğü operasyonlarla eli kanlı terör örgütlerine ağır darbe vuruyor.

Tunceli’nin Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlar listesinde 1 milyon liraya kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan “Şerzan” kod adlı Hasan Ataş silahlarıyla beraber etkisiz hâle getirildi. Teröristle kalaşnikof tüfek ile 2 el bombası da ele geçirilirken bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda ise Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Zafer Akkuş’un şehit edildiği saldırının faillerinden, 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan “Doktor-Kendal” kod adlı terörist Veysel Altun ile yine gri kategorideki “Şoreş Tatvan” kod adlı terörist Adem Çelebi etkisiz hâle getirildi. Operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin de gri listede yer alan bölücü terör örgütü PKK’nın sözde Fırat Eyaleti Suruç/Bozova alan sorumlusu “Serhat” kod adlı terörist Ahmet Korhan olduğu belirlendi. Suriye’nin kuzeyindeki Rasülayn bölgesinde ise masum sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG’li bir terörist, bombanın infilak etmesi üzerine ölü ele geçirildi.

TURUNCU’DAN BİR TERÖRİST TESLİM

Bu arada İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu, 1 milyon liraya kadar ödülle aranan, Turuncu Liste’deki PKK’nın sözde Şehidan komutanı olarak faaliyet yürüten terörist R.Y.’nin Hakkâri’de teslim olduğunu bildirdi.

MAYISTA 70 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Gece gündüz demeden şehir merkezleri ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava şartları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca kırsalda kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK’ya ilkbaharın son ayı mayısta da ağır darbe vurdu. 1-31 Mayıs tarihlerinde yurt içi ve dışındaki operasyonlarda, aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 70 terörist etkisiz hâle getirildi. Eli kanlı terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde bu süreçte düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 104 şüpheliden 21’i tutuklandı.