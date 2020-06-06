Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, son günlerde kaçak yapılarla ismi anılan Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’e sert çıktı. “Türkiye’de maalesef ikiyüzlü siyaset var” diyen Özhaseki “Madem senin de açığın var bari bu konuda konuşma. Herkes artistlik yapıyor. Camdan evin varsa başkasının camına taş atmayacaksın” dedi.

İmar Barışı’nın çıkarıldığı dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini yürüten Özhaseki, İmar Barışı'nın çıkarıldığı zaman yaklaşık 25 milyon yapının 20 milyona yakınının imara aykırılık oluşturan yapılar olduğuna dikkat çekti. Özhaseki “O günlerde yasa oybirliği ile geçti. Fakat oy verenler bile daha sonra konuşmaya başladı. En ufak bir şeyde İmar Barışı’na salladılar. Bu ikiyüzlülüktür. Bu konuda başı çeken kişilerin de kaçak yerleri olduğu ortaya çıktı. Herkes artistlik yapıyor. Şurada fukaranın bir göz gecekondusunu dile getirerek siyasi istismar yapmaya çalıştılar” dedi. Özdil’in kaçak yapısına uygulanan ‘nazikçe’ yıkımı da eleştiren Özhaseki “Şimdi hepsinin ikiyüzlülükleri ortaya çıktı. Yılmaz Özdil kendine yapılan muameleyi diline dolarsa oradan çok yazı çıkar” diye konuştu.