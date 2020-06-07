Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde kreşler, gündüz bakımevleri ve okul öncesi eğitim kurumlarına ilişkin yeni düzenlemeler yer alıyor. Buna göre çocukların kıyafetlerinde vücut salgıları ile kirlenme varsa kıyafetleri sık sık değiştirilecek. Kirli giysiler aileye plastik torba ile verilecek veya çamaşır makinesinde en az 60 derecede yıkanacak. Biberon kullanımı öncesi ve sonrası eller yıkanacak. Şişeler, şişe kapakları, biberon uçları ve diğer ekipman her kullanımdan sonra bulaşık makinesinde veya şişe fırçası, sabun ve su ile iyice temizlenecek.

SAÇLAR TOPLU OLACAK

Bezleri değişiminde görevli personel, önce ellerini su ve sabunla yıkayacak, diğer çocuklardan ayrı bir alanda şahsi koruyucu ekipman giyerek bez değiştirecek. Hem personelin hem de bebeğin elleri su ve sabunla yıkanacak. Küçük çocukları yıkayan, besleyen veya tutan personel, mutlaka uzun kollu önlük giyecek ve saçları toplu olacak. Her çocuk bakımından sonra önlük değiştirilecek.

YATIŞ ŞEKLİ DEĞİŞECEK

Bebeklere ve iki yaş altı çocuklara boğulma tehlikesi sebebiyle maske takılmayacak. Uyku odalarında yataklar, aralarında en az bir metre olacak şekilde yerleştirilecek. Bulaşmayı daha da azaltmak için çocuklar baş-ayak ucu şeklinde yatırılacak. Çocukların her kullanımından sonra tuvaletin dezenfeksiyonu sağlanacak.