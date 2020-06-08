Öte yandan, askere gitmeden önce İstanbul’dan baba ocağı Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin Mahallesi’ne gelen E.D., 70 kişiyle temasta bulunduktan sonra askerlik şubesine gitti. Şubede yapılan testlerde E.D.’nin koronavirüs taşıdığı belirlendi. Filyasyon ekipleri, E.D. ile temas edenlere test yaparken, Diyarbakır’da koronavirüs tespit edilmeyen tek ilçe unvanına sahip olan Kocaköy, bu vaka sonrası unvanını kaybetti.
Diyarbakır'da son altı günde 200 yeni vaka
08.06.2020 - 03:22 | Son Güncelleme: 08.06.2020 - 03:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’da son 6 gün içinde 200 yeni vaka hastanede tedavi altına alınırken, 350 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.
Etiketler : diyarbakır,diyarbakır koronavirüs,
709614 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/709614.aspx
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