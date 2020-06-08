Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öte yandan, askere gitmeden önce İstanbul’dan baba ocağı Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin Mahallesi’ne gelen E.D., 70 kişiyle temasta bulunduktan sonra askerlik şubesine gitti. Şubede yapılan testlerde E.D.’nin koronavirüs taşıdığı belirlendi. Filyasyon ekipleri, E.D. ile temas edenlere test yaparken, Diyarbakır’da koronavirüs tespit edilmeyen tek ilçe unvanına sahip olan Kocaköy, bu vaka sonrası unvanını kaybetti.