Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şüpheliler, maddi durumu kötü ve derslerinde başarılı öğrencileri ders çalıştırma veya halı saha maçı gibi taktiklerle örgüt evlerine çektiklerini, bu öğrencilerin örgüt evlerinde askerî sınavlara hazırlandığını, asker olmak istemeyenlerin telkinlerle baskı kurularak askerî okullara yönlendirildiğini aktardı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2013 yılı Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğrenci Seçim Mülakat Sınavı'na müracaat eden 18 bin 465 adaydan 5 bin 326'sının numaralarının kodlandığı, bunun komisyonda görev alan örgüt mensuplarına bildirildiği, bunların örgüt tarafından TSK'ya alınması istenilen kişiler olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin aday numaralarının örgüt kodlamasına uyduğu, bu şekilde örgüt mensubu kurul üyelerinin örgütün mimlediği öğrencileri tanıyarak mülakattan problemsiz bir şekilde geçirdiği ve böylece askeriyeye eleman kazandırıldığı belirlendi.