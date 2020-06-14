Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye geneli işten çıkartılan belediye çalışanları için sosyal mesafeli ve maskeli miting düzenledi. 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimler öncesi birçok belediye başkanı, "işten çıkarmama" sözü vermesine rağmen göreve gelince ilk iş binlerce çalışanını kapıya koydu. Adana’da da 468 sözleşmeli memurun iş akitlerine Büyükşehir Belediyesi tarafından son verilmesi üzerine Memur-Sen, eylemlerini Adana İstasyon Meydanı’nda başlattı. Yaklaşık 100 kişi düdük çalıp sloganlar attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun üzerinde “Biz hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayız. Garantisi benim” ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Zeydan Karalar’ın, “Sırtında teri eksik olmadan kurumadan maaşlarını veririz” yazılı pankartları temsili olarak darağacına asıldı. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, 1.400 personelin sözleşmesinin feshedildiğini söyleyerek “Daha düşük maaşla şirkete alınanlar, ses çıkarmasınlar diye için tehdit ediliyor. Dava açanlar geri dönemesin diye hileye başvurup kadro iptalleri yapılıyor. Bütün bu tuzakları aşan binde 1 nispetinde işine başlayan personele ise zulüm yapılıyor" dedi. CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden işten çıkartıldıktan sonra kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Alev Aslangiray’ı yâd eden Uslu, "Maskeniz düştü partizanlık göründü" ifadesini kullandı. Grup temsili olarak Adana Büyükşehir Belediyesi posterinin önüne siyah çelenk bıraktı.