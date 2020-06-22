Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’de kurultay yaklaşırken Genel Başkanlık için adaylığını açıklayan partinin eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, katıldığı televizyon programında darbe ve isyan çağrısında bulundu.

Daha önce beraberindeki partililerle gittiği Fransa'daki sokak olaylarını inceleyen Atıcı, “sarı yelekliler” hareketini Gezi kalkışmasına benzetmişti. CHP'li eski vekil, bu sefer ekranda yeni bir skandala imza attı. Halkı âdeta sokağa davet eden Aytuğ Atıcı, şunları söyledi:

Bizim Türkiye'yi örgütlememiz lazım, bu örgütlemenin yolu da kesinlikle sokaktan geçmek zorunda. Biz iktidarın çöküşünü bekleyemeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi devleti kuran bir partidir ve savaş meydanlarında kuran bir partidir. Altı okundan bir tanesi devrimciliktir. O nedenle ülkeye örnek olmalıyız ve atacağımız her adımla biz yeniliklerin önünü açmak zorundayız.

KAFTANCIOĞLU BAŞLATTI

Atıcı'nın tepki çeken sözleri, CHP'nin son skandallarını akla getirdi. "Darbe çığırtkanlığı" başlatan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde… İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

DARBE İMASINDA BULUNDU

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de TBMM'de devlet memurlarını darbe imasıyla tehdit ederek "Bütün devlet memurları bilsin, 'saray rejiminin' sonu geliyor" skandalına imza atmıştı.

"HEP OLDU, YARIN DA OLACAK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, katıldığı bir TV yayınında "Darbeler, krizler hep oldu, yarın da olacak" sözleriyle darbeyi normalleştiren skandal sözler sarf etmişti.

O DA "DEVRİMCİYİZ" DEMİŞTİ

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt ise 2017 yılındaki Anayasa Referandumu öncesinde "evet" oyu verecek vatandaşları küstahca tehdit etti. "Büyüklüğümüz aldığımız oyla ölçülemez, biz Atatürkçüyüz, devrimciyiz” diyen CHP'li Bozkurt, "Sandıktan evet çıkarsa da kimse heveslenmesin. Yine Samsun’dan başlar, sizi İzmir'e kadar kovalarız" ifadelerini kullanmıştı...

