Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden "Komando yürüdü mü önünde eğilir dağlar, Tarihte mührü vardır ondan bahseder çağlar" notuyla, Pençe - Kaplan Operasyonunda görev yapan komandoların arazi şartlarında dinlenme, nöbet tutma ve intikal etme görüntülerini paylaştı.