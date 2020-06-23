Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden "Komando yürüdü mü önünde eğilir dağlar, Tarihte mührü vardır ondan bahseder çağlar" notuyla, Pençe - Kaplan Operasyonunda görev yapan komandoların arazi şartlarında dinlenme, nöbet tutma ve intikal etme görüntülerini paylaştı.
MSB'den Komando paylaşımı
23.06.2020 - 11:51 | Son Güncelleme: 23.06.2020 - 11:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonunda görev yapan komandoların dağdaki görüntülerini paylaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : msb,komando,paylaşım,
713001 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/713001.aspx
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