Olayla alakalı olarak Interpol'ün devreye girdiğini söyleyen Maide T "Bu, beni çok mutlu etti. Aslında en baştan olması gereken şeydi. Ama bir türlü sesimizi ulaştıramadık. Nihayet Interpol geçen hafta devreye girdi" şeklinde konuştu. Interpol’deki yetkiliyle telefonda görüştüğünü aktaran Maide T "Resmî başvuru oldu. Ondan sonra bir gelişme olmadı. Herhangi bir gelişme olup olmadığını ise bugün tekrar telefon açıp soracağım" değerlendirmesinde bulundu.
Nilüfer'i Interpol arayacak
25.06.2020 - 05:52 | Son Güncelleme: 25.06.2020 - 05:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T’nin annesi Maide T, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yönetiminde düzenlenen Bakanlar Kurulu sırasında Başbakanlık binası önünde bu hafta da bir grupla birlikte sesini duyurmaya çalıştı.
Etiketler : pkk,terör,
713432 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/713432.aspx
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