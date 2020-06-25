Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olayla alakalı olarak Interpol'ün devreye girdiğini söyleyen Maide T "Bu, beni çok mutlu etti. Aslında en baştan olması gereken şeydi. Ama bir türlü sesimizi ulaştıramadık. Nihayet Interpol geçen hafta devreye girdi" şeklinde konuştu. Interpol’deki yetkiliyle telefonda görüştüğünü aktaran Maide T "Resmî başvuru oldu. Ondan sonra bir gelişme olmadı. Herhangi bir gelişme olup olmadığını ise bugün tekrar telefon açıp soracağım" değerlendirmesinde bulundu.