Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG’li teröristlerce masum sivilleri hedef alacak şekilde yaşam alanlarına tuzaklanan 6 adet havan mühimmatı, her türlü emniyet tedbiri alınarak METİ Timimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi.
Barış Pınarı bölgesinde 6 havan imha edildi
26.06.2020 - 10:19 | Son Güncelleme: 26.06.2020 - 10:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan 6 adet havan mühimmatının imha edildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : msb,mühimmat,imha,
713713 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/713713.aspx
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