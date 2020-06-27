Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekât (JÖH) birliklerince 3 terörist ölü ele geçirildi. Öldürülen teröristlerden birinin, Gri Liste’de 500 bin liraya kadar ödülle aranan “Argeş” kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi. Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde ise önceki gün içme suyu çalışması yapan işçilere saldıran 3 PKK’lı terörist olayın üzerinden 12 saat geçmeden etkisiz hâle getirildi. Aynı ilin Kavaklı bölgesinde de hava destekli operasyonda 3 terörist öldürüldü.