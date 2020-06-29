Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak hem de belediye bütçesine gelir elde etmek için kuruma ait olan arazinin 600 dönümüne arpa ekti. Harman zamanının gelmesiyle birlikte belediye personeli ve Başkan Uslu hasada başladı. Ekim zamanında traktörle tarları süren Uslu, harman zamanında da biçerdövere binerek hasada yardım etti. 150 bin liraya yakın belediyeye gelir beklenen hasat sonrasında elde edilecek samanında hayvancılığı destekleme adına ücretsiz dağıtılmasının planlandığı belirtildi.

Ağın Belediyesi'nin arazisinin mevcut olduğunu belirten Belediye Başkanı Ali Uslu, “Biz hemşerilerimize belediye olarak kendi tarlalarımızı kendimiz ekeceğiz diye bir söz vermiştik. Bu arazinin yaklaşık 2 bin 500 dönümü kıraç ama tarıma elverişli arpa, buğday ve tüylü nohudunun yetişeceği topraklar. Biz bunları tarıma elverişli olduğundan dolayı hem belediye bütçesine gelir getirmek hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak adına ilk bu sene demo olarak 600 dönüme Elazığ Tarım Ve Kredi Kooperatifi'nden aldığımız tohumumuzu ektik” dedi.