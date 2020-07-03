Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada, terörün finans kaynağına büyük darbe vurulduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, “Son 14 gün içerisinde Lice, Hani ve Kocaköy’de yapılan operasyonlarda 3 ton 76 kilogram esrar, 28 milyon 625 bin 310 kök kenevir ele geçirildi. Jandarmamızı tebrik ediyorum” dedi.